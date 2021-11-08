В мебельном цеху в Ростове-на-Дону произошел пожар

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в мебельном цеху в Ростове-на-Дону, сообщает в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

"01:20 мск - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

Ранее спасатели сообщали, что пожар локализован. Его площадь составила 300 кв м. Также в пресс-службе регионального ведомства рассказали журналистам, что жители соседнего дома эвакуированы.

"Пожар в одноэтажном производственном здании (мебельный цех), горит кровля, по оперативным данным, на площади 300 кв. м. В 23:13 мск объявлен ранг пожара два из-за угрозы распространения на жилые строения. В 00:22 мск локализация на 300 кв. м", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет, эвакуировали из соседнего дома 12 человек.