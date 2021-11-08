За сутки в регионах России ликвидировали лесные пожары на площади 276 га

ТАСС, 8 ноября. Лесопожарные службы за сутки потушили в регионах РФ природные пожары площадью 276 га, продолжается ликвидация возгораний на площади 202 га, сообщила в понедельник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 7 ноября 2021 года в России лесопожарными силами ликвидировано 25 лесных пожаров на площади 276 га. На 00:00 мск 8 ноября 2021 года на территории Российской Федерации действовало семь лесных пожаров на площади 202 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Два пожара на землях лесного фонда площадью 147 га действуют в Оренбургской области. По одному пожару в Республике Башкортостан (31 га), Тюменской области (12 га), Челябинской области (10 га), небольшие пожары зафиксированы также в Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

На тушении задействован 621 человек и 203 единицы техники, а также одно воздушное средство. Еще восемь воздушных средств работают на мониторинге ситуации.

Пожароопасный сезон открыт в 28 субъектах Российской Федерации. Особый противопожарный режим введен в восьми субъектах РФ.