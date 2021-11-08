Дорогу на западе Камчатки закрыли из-за шторма

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 ноября. /ТАСС/. Движение для всех видов транспорта на участке автодороги в Усть-Большерецком районе Камчатки ограничено из-за шторма, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России по Камчатскому краю.

"По информации КГКУ "Камчатуправтодор", утром 8 ноября 2021 года ограничили движение для всех видов транспорта на участке автодороги Начикинский совхоз - Усть-Большерецк - поселок Октябрьский с подъездом к пристани Косоево - колхоз имени Октябрьской революции. Дорогу закрыли на участке со 109 по 129 километр", - говорится в сообщении.

Уточняется, что движение ограничено в связи с сильным ветром, штормовыми явлениями, переливаниями песчаной косы морской водой и размывом земляного полотна автомобильной дороги. Информация об открытии участка дороги будет дана дополнительно.