Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии после пожара в квартире в Амурске

ХАБАРОВСК, 8 ноября. /ТАСС/. Пятилетний мальчик пострадал при пожаре, который произошел в квартире в Амурске Хабаровского края в воскресенье. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии после отравления угарным газом, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Звонок с сообщением о пожаре поступил от местного жителя, который увидел дым из окна дома по улице Амурской.

"По прибытии было оперативно сформировано звено газодымозащитной службы для разведки помещений. Дверь в квартиру, где возник пожар, оказалась заперта. Открыв ее с помощью бензореза, пожарные проникли внутрь. В задымленной квартире они обнаружили мальчика 2016 года рождения. Его передали врачам кареты скорой помощи, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. Больше в квартире никого не было. Пожарные в течение 20 минут с момента вызова полностью справились с огнем. В двухкомнатной квартире горели домашние вещи и диван на площади 4 кв. метра", - говорится в сообщении.

В настоящее время дознаватели Государственного пожарного надзора МЧС России устанавливают обстоятельства происшествия.

"Со слов матери, из квартиры она вышла ненадолго. Двое старших детей в это время находились у бабушки. Квартира не была оборудована автономным пожарным извещателем, который мог бы своевременно оповестить о возникшей опасности", - отмечается в сообщении.