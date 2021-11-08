СМИ: зритель концерта рэпера Скотта в Хьюстоне подал иск на артиста

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Посетитель выступления рэпера Трэвиса Скотта на фестивале в городе Хьюстон (штат Техас), на котором в результате давки погибли восемь человек, подал в суд на артиста и организаторов. Об этом сообщает в воскресенье издание Billboard. Заявление было зарегистрировано в суде округа Харрис.

Как считает истец Мануэль Соуза, трагедию можно было предсказать и предотвратить. Произошедшее, по мнению его стороны, стала прямым результатом "желания получить прибыль за счет здоровья и безопасности посетителей". Адвокат инициатора дела заявил, что ответчики не справились с задачей проведения безопасного концерта.

Ранее газета Houston Chronicle сообщила, что инцидент, в результате которого погибли восемь человек, произошел в пятницу в ходе открытия музыкального фестиваля Astroworld Festival. Во время концерта люди начали тесниться по направлению к передней части сцены, что вызвало панику, некоторые посетители теряли сознание. Среди погибших оказались несовершеннолетние.

Всего на мероприятие пришли около 50 тыс. человек. Из-за происшествия концерт был остановлен, а второй день фестиваля отменен.