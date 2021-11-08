Прокуратура Чукотки выявила нарушения требований безопасности после пожара в селе Инчоун

ТАСС, 8 ноября. Прокуратура Чукотского АО выявила многочисленные нарушения требований пожарной безопасности и жилищного законодательства после пожара в жилом доме в селе Инчоун в октябре 2021 года, в результате которого погибли шесть человек, в том числе дети. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба окружного управления надзорного ведомства.

"Сгоревший жилой двухквартирный дом в марте текущего года был признан аварийным и подлежащим сносу по представлению прокуратуры района. Вместе с тем мер, направленных на выселение из самовольно занятого людьми жилья администрацией села не принято. Установлено также, что оповещение населения пожара осуществлялось без использования системы рупорного типа по причине непригодности ее к использованию, неработоспособности. При тушении пожара добровольной пожарной дружиной была задействована лишь одна пожарная мотопомпа с учетом того, что на балансе села состоит две мотопомпы, место хранение второй не известно. Также установлено, что пострадавшие в пожаре семьи находились в социально опасном положении", - говорится в сообщении.

В связи с выявленными нарушениями прокурор района внес представления главе сельского поселения, начальнику управления социальной политики администрации района с требованием об устранении выявленных нарушений, а также недопущении подобных нарушений впредь.

29 октября в удаленном селе на Чукотке загорелся жилой дом. Погибли шесть человек, в том числе и четверо детей. Возбуждено уголовное дело.