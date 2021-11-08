На территории открытого складирования сена у Комсомольска-на-Амуре произошел пожар

ХАБАРОВСК, 8 ноября. /ТАСС/. Пожар на территории открытого складирования сена тушат на подворье рядом с Комсомольском-на-Амуре, площадь возгорания - около 300 кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"Сообщение о пожаре на частном подворье поступило около 04:00 по местному времени (21:00 7 ноября мск). Горят тюки сена на площади примерно около 300 квадратных метров", - сказали в пресс-службе.

Возгорание ликвидируют, работают пожарные подразделения. Угрозы перехода огня на другие постройки нет.