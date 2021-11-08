В Японии начинается суд по делу о столкновении траулера "Амур" с японским судном

ТОКИО, 8 ноября. /ТАСС/. Окружной суд города Асахикава (префектура Хоккайдо) в 8 ноября проведет первое заседание по делу о столкновении японского рыболовецкого судна "Хокко-мару - 8" и российского траулера "Амур". Об этом сообщило агентство Kyodo.

В генеральном консульстве РФ в Саппоро ТАСС подтвердили, что сегодня начинается суд в отношении капитана японской шхуны, которого обвиняют в халатности и ненадлежащем управлении судном, которые повлекли за собой гибель трех человек.

По этому же делу проходит и третий помощник капитана "Амура" Павел Добрянский, стоявший на вахте в момент столкновения. В июне он был арестован береговой охраной Момбэцу. Его подозревают в халатности и ненадлежащем управлении судном, повлекших гибель людей. Помощнику капитана грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн иен (около $9 тыс. по текущему курсу).

Как отметили в генконсульстве, информации о конкретных сроках начала судебного процесса в отношении Добрянского пока нет. Сейчас он находится в камере предварительного заключения. Сотрудники дипломатического представительства регулярно поддерживают связь с его адвокатом.

Траулер "Амур" и шхуна "Хокко-мару - 8" столкнулись 26 мая в 23 км от побережья острова Хоккайдо. Трое из пяти рыбаков, находившихся на японской шхуне, погибли. "Амур" принадлежит сахалинской рыбопромышленной компании "Амурское", зарегистрированной в Южно-Сахалинске.