Bloomberg: информация об угрозе взрыва в трех американских вузах оказалась ложной

ТАСС, 8 ноября. Сообщения об угрозе взрыва в Колумбийском, Корнеллском и Брауновском университетах в США оказались ложными. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее три вышеупомянутых университета провели эвакуацию в связи с сообщениями о бомбах, якобы заложенных на территориях кампусов.

В пятницу тревога была объявлена в нескольких корпусах Йельского университета. Причиной также послужило недостоверное сообщение о возможном взрыве.

В новость была внесена правка (5:39 мск) — повторяется в связи с исправлением названия университета в первом абзаце, правильно - Корнеллском.