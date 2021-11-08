Пожар на пилораме в Свердловской области ликвидировали

ТАСС, 8 ноября. Возгорание на пилораме в Свердловской области полностью ликвидировали, сообщается в понедельник на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В 06:24 (04:24 мск) на пожаре в Белоярском городском округе п. Режик завершены проливка и разбор сгоревших конструкций. С места пожара дан полный отбой", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре в поселке Режик Свердловской области поступило вечером в воскресенье. На площади 2 тыс. кв. м горели производственное, складское и административное здания пилорамы. Пострадавших в результате происшествия нет.