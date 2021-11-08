В Японии задержали мужчину за попытку поджога в скоростном экспрессе

ТОКИО, 8 ноября. /ТАСС/. Японская полиция в понедельник задержала 69-летнего мужчину за попытку поджога в вагоне скоростного экспресса "синкансэн". Об этом сообщил телеканал NHK.

Инцидент произошел на линии в префектуре Кумамото на острове Кюсю. Никто не пострадал.

По сведениям телеканала, мужчина пытался развести огонь с помощью бумаги и зажигалки на полу, в результате чего в вагоне произошло задымление.

Состав совершил экстренную остановку на следующей станции, где полиция задержала злоумышленника. Из-за инцидента некоторые поезда "синкансэн", проходящие через Кюсю, следуют с опозданием.