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В Новосибирске пассажир выстрелил в водителя такси и скрылся

Водителя госпитализировали

НОВОСИБИРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Водитель такси в Новосибирске госпитализирован после того, как в него два раза выстрелил пассажир. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

"По предварительным данным, между водителем такси и пассажиром на бытовой почве в ходе словесной перепалки возник конфликт, в ходе которого одним из участников были произведены два выстрела предположительно из травматического пистолета", - сообщили в пресс-службе.

В результате водитель такси с телесными повреждениями был доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение. Пассажир с места происшествия скрылся.

Сотрудники полиции устанавливают лицо, причастное к инциденту.

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