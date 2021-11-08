Суд приговорил брата красноярского экс-министра к пяти годам условно

КРАСНОЯРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Юрий Маслодудов, брат красноярского экс-министра лесного хозяйства Димитрия Маслодудова, приговорен к пяти годам условно за посредничество во взятке. Об этом сообщили журналистам в краевой прокуратуре.

"Советский районный суд г. Красноярска вынес приговор по уголовному делу в отношении брата бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве") <…> С учетом позиции государственного обвинителя мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере двукратной суммы взятки", - сообщили в ведомстве.

Брат экс-министра заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого он изобличил Димитрия Маслодудова и в отношении последнего было возбуждено уголовное дело.

По информации Следственного комитета, дело в отношении экс-министра подозреваемого в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) находится на стадии предварительного расследования.

В 2018-2020 годы министром лесного хозяйства края был Димитрий Маслодудов. После отставки, в сентябре 2020 года, он был задержан по подозрению в преступлении, предусмотренном ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, с марта 2018 года по март 2020 года он осуществлял покровительство лесозаготовительной компании ООО "Краслесторг", номинальными учредителями которой являлись знакомые его родного брата, а фактически руководил сам брат. За два года учредители передали брату министра более 7 млн рублей, 3,5 млн рублей из которых он передал Димитрию Маслодудову.