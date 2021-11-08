Умер второй пострадавший при падении в яму с кипятком в новосибирском лицее

НОВОСИБИРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Еще один из троих пострадавших, упавших в прошлый понедельник в яму с кипятком в новосибирском лицее № 12, умер, сообщили ТАСС в пресс-службе новосибирской областной клинической больницы.

"Мы можем подтвердить смерть второго пациента, третий остается в реанимации", - сказала собеседница агентства.

О первой смерти среди пострадавших стало известно 2 ноября. Возраст умершего мужчины не уточняется.

Утром 1 ноября в подвале лицея в Центральном районе города Новосибирска трое мужчин провалились в яму с кипятком. По сообщению "Сибирской генерирующей компании" (СГК), два сотрудника СГК и слесарь лицея проводили обследование теплового узла в лицее, во время которого пол в подвале провалился. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии. По данному факту начали проверки СК и прокуратура. Позднее было возбуждено уголовное дело о халатности.