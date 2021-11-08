Прокуратура на Сахалине проверяет информацию об избиении подростка группой сверстников

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Южно-Сахалинская прокуратура проводит проверку информации об избиении пятнадцатилетнего подростка группой сверстников за то, что тот общался с мальчиком, с которым у них был конфликт. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Прокуратурой города Южно-Сахалинска контролируется ход процессуальной проверки, организованной по факту хулиганских действий группы подростков в отношении несовершеннолетнего. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратурой одновременно в рамках надзорных мероприятий дается правовая оценка исполнению законодательства о профилактике правонарушений в отношении несовершеннолетних. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении пресс-службы.

Управление МВД России по Сахалинской области также ведет проверку и устанавливает подробности произошедшего, рассказали журналистам в полиции.

По информации местных СМИ, конфликт между подростками произошел на почве того, что ребенок стал общаться с другим мальчиком, который не нравился группе несовершеннолетних. Эта группа решила проучить сверстника за дружбу с подростком. Его отвели в лес и избили, а затем пригрозили в случае обращения в полицию нападением на его семью. Как сообщил ТАСС источник, сейчас пострадавший подросток находится в больнице, он получил травмы головы.