Пожар в мебельном цеху в Ростове-на-Дону ликвидировали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноября. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали пожар в мебельном цеху в Ростове-на-Дону, площадь которого составила 300 кв. м. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Главного управления МЧС России по Ростовской области.

"В 06:30 мск [зафиксирована] полная ликвидация", - говорится в сообщении.

В 22:44 мск в воскресенье спасатели выехали на пожар в производственном здании в Ростове-на-Дону. По прибытии было установлено, что горит кровля мебельного цеха на площади 300 квадратных метров. Из-за угрозы распространения огня из соседнего дома эвакуировали 12 человек. В 00:22 мск пожар был локализован.