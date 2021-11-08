Самый длинный в Новосибирской области путепровод перекрыли из-за дефектов конструкции

НОВОСИБИРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Движение по путепроводу через железную дорогу Новосибирск - Омск в Коченёвском районе Новосибирской области приостановили с 7 по 14 ноября из-за выявленных дефектов конструкции, допущенных при строительстве. Об этом сообщается в официальное аккаунте Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области (ТУАД) в Instagram.

"По результату комиссионного осмотра путепровода были выявлены недостатки и нарушения предыдущей подрядной организацией АО "Сибмост". Одним из выявленных недостатков было смещение сегментных опорных частей и отсутствие необходимого зазора для температурного перемещения в деформационном шве над опорой №1. В целях устранения выявленных недостатков и нарушений проектной организацией ООО "Изыскатель-МТ" в 2021 году были разработаны мероприятия по исправлению положения опорных частей и восстановлению конструкций деформационного шва. Для исправления положения опорных частей проектом предусмотрена подъемка металлического пролетного строения многотонными домкратами. В целях обеспечения безопасности дорожного движения проведение работ предусматривается при полном закрытии движения по мосту сроком на 7 календарных дней - с 7 по 14 ноября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы будут выполняться подрядной организацией АО "Новосибирскавтодор". В период производства работ движение транспортных средств организовывается через железнодорожный переезд, расположенный с западной стороны рабочего поселка Коченёво. После завершения всех работ объект планируется ввести в постоянную эксплуатацию.

Через Коченёво проходит один из самых интенсивных участков Транссибирской магистрали. Путепровод на этом участке был открыт в ноябре 2019 года. Тогда в пресс-службе правительства региона сообщали, что он является самым длинным в регионе. Протяженность путепровода и подходов к нему составляет порядка 800 метров, объект расположен на 6 км автодороги "Коченёво - совхоз Коченёвский" в Коченёвском районе области.