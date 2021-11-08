СМИ: около 50 тыс. человек пострадали от сильных ливней и наводнений на юге Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 ноября. /ТАСС/. Около 50 тыс. жителей южного штата Тамилнад пострадали от сильных ливней и вызванных ими наводнений. Об этом в понедельник сообщает Радио Индии со ссылкой на власти штата.

По их данным, наибольший ущерб удар стихии нанес 12 районам Тамилнада, включая его столицу Ченнаи. Продолжающиеся с субботы ливневые дожди вызвали наводнения и привели к сбросу воды в трех крупнейших внутренних водоемах штата. Власти эвакуировали из пострадавших районов сотни жителей. Для их приема созданы 150 центров временного размещения.

Для борьбы с последствиями наводнений правительство Тамилнада привело в повышенную готовность 900 сотрудников спасательных служб. Из-за продолжающихся дождей в Ченнаи и трех соседних регионах на два дня закрыты школы и колледжи. В столице штата нарушено движение автотранспорта, в ряде районов отключена подача электроэнергии.

По данным Метеорологического департамента Индии (IMD), за последние несколько суток в Тамилнаде зафиксировано выпадение 32,8 см осадков. Ливневые дожди будут продолжаться в регионе еще несколько суток.

Чрезвычайные меры

Правительство штата Тамилнад объявило 8 и 9 ноября каникулы для всех школ и колледжей в Ченнаи, а также в округах Тируваллур, Канчипурам и Ченгалпатту. Как сообщает телеканал NDTV, большинство государственных учреждений остаются в понедельник закрытыми. Работают только чрезвычайные службы.

Накануне главный министр штата Мутхувел Карунанидхи Сталин призвал частные компании также объявить нерабочие дни или разрешить сотрудникам работать из дома. Граждан просят не покидать дома без особой необходимости.

В минувшие сутки в Ченнаи и прилегающих районах выпало порядка 200 мм осадков. Потоки воды текут по улицам города, затруднено или полностью остановлено движение транспорта. В понедельник утром в Тамилнаде продолжают идти проливные дожди.

Как ранее сообщил IMD на своем сайте, сентябрь и октябрь стали рекордными по количеству дождей в Индии за последние пять лет. За этот период в стране были зарегистрированы 125 чрезвычайно сильных дождей. В сентябре метеорологи зафиксировали 89 экстремально сильных дождей против 61 в том же месяце 2020 года. В октябре на Индию пролились 39 сильнейших ливней. В том же периоде прошлого года таких дождей насчитывалось не более 10.

Метеодепартамент считает причинами аномально высокого количества дождей задержку с окончанием в Индии муссонного периода и возникновение большого числа зон низкого давления на территории страны.

Необычайно сильные муссонные ливни в последние два месяца бушевали в северном штате Уттаракханд и в штате Керала на юго-западе страны. Они привели к наводнениям, многочисленным оползням и обрушениям домов, в результате которых погибли десятки людей.