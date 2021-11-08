Дело о мошенничестве на 12,5 млн рублей возбудили в отношении предпринимателя в Кургане

ТАСС, 8 ноября. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили в отношении директора организации, занимающейся продажей трубопроводной арматуры в Кургане. Применение поставленной на одно из предприятий некачественной продукции на 12,5 млн рублей могло причинить вред здоровью работников. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе УМВД региона.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Кургана, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Являясь директором организации, занимающейся продажей трубопроводной арматуры, подозреваемый в результате торгов выиграл заказ на поставку крупной партии дорогостоящей продукции. В действительности, вопреки условиям договора, злоумышленник осуществил поставку продукции низкого качества, применение которой могло причинить вред здоровью работников предприятия, где планировалось использовать поставленные детали. <…> Подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере задержан сотрудниками УФСБ России по Курганской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что представители заказчика, не подозревая о преступных намерениях предпринимателя, приняли продукцию и перечислили на его счет около 12,5 млн рублей.