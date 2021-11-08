В Казахстане проверят все шахты "АрселорМиттал Темиртау" после гибели горняков

НУР-СУЛТАН, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Казахстана проведут проверки всех шахт компании "АрселорМиттал Темиртау" после гибели шести человек в шахте "Абайская". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации Карагандинской области.

"Минутой молчания почтили память погибших горняков на шахте "Абайская" на аппаратном совещании [в администрации области] в режиме онлайн. Работы на шахте приостановлены до полного разбирательства. Сейчас идут проверки на всех восьми шахтах АО "АрселорМиттал Темиртау", - говорится в сообщении. Кроме того, руководитель Карагандинской области Женис Касымбек поручил главам администраций городов и районов провести проверку безопасности труда на всех промышленных предприятиях региона.

По данным пресс-службы, двое пострадавших шахтеров остаются в больнице. Одного из них перевели из реанимации в общую палату, второго готовят к такому переводу.

На шахте "Абайская" компании "АрселорМиттал Темиртау" 7 ноября произошел выброс метана. На момент происшествия под землей находилось 64 человека, 56 из них эвакуировали на поверхность. В результате происшествия погибли шесть человек, еще двое пострадали. Департамент полиции Карагандинской области начал расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству оказать помощь семьям погибших и пострадавших шахтеров.