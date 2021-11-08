В Новосибирске полиция проводит проверку после угроз коллекторов взорвать школу

НОВОСИБИРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Полицейские в Новосибирске проверяют информацию об угрозах, поступавших одной из жительниц города от коллекторов, которые, по сообщениям СМИ, обещали взорвать школу, где работает ее мать. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

"Сотрудники отдела полиции № 4 "Калининский" управления МВД России по Новосибирску проводят проверку по заявлению 29-летней жительницы Новосибирска об угрозах, якобы касающихся финансовых обязательств, поступающих по телефонной связи в ее адрес, а также в адрес ее семьи от неизвестных лиц. Кроме этого, заявление поступило от родственника женщины в установленном порядке", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сейчас сотрудники полиции проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Результаты проверки находятся на контроле у руководства ГУ МВД России по Новосибирской области.

Как сообщило ранее издание "НГС. Новосибирск", жительнице одного из районов города стали поступать звонки с угрозами от коллекторов из-за якобы невыплаченных по кредиту 23 тыс. рублей. Однако, по словам женщины, долг она погасила. Угрозы начали поступать также членам ее семьи, в частности, матери, работающей учителем, и ее коллегам. Коллекторы сообщали, что взорвут школу, где работает учительница.