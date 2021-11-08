В центре Ростова-на-Дону загорелось кафе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноября. /ТАСС/. Кафе "Лангет" загорелось в центре Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.

"В 08:57 мск в Ростове-на-Дону, ул. Большая Садовая, 122, в кафе "Лангет" [зафиксировали] загорание в помещении кухни на площади 50 кв. м", - говорится в сообщении.

Информации о погибших и пострадавших нет. В 09:05 мск пожарные локализовали возгорание, добавили в пресс-службе.

В 9:46 пожар ликвидировали. С огнем боролись 44 человека и девять единиц техники.