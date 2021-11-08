Под Ярославлем пресекли нелегальное производство сигарет с оборотом 100 млн рублей в год

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ и Следственного комитета России пресекли в Ярославской области нелегальное производство табачной продукции и изъяли более 133 тыс. пачек поддельных сигарет и свыше 14 т табака. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом России при поддержке Росгвардии пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на незаконном производстве и сбыте немаркированных табачных изделий в особо крупном размере", - сообщили в ФСБ.

В спецслужбе отметили, что на территории Переславского района Ярославской области обнаружили две линии по производству табачных изделий и два крупных склада.

"Изъято более 133 тыс. пачек сигарет, табак массой свыше 14 т, а также финансовая документация, подтверждающая теневую экономическую деятельность. Установлены факты реализации немаркированной табачной продукции с мая 2020 года по июль 2021 года на сумму свыше 100 млн рублей", - сообщили в ФСБ.

Преступной деятельностью занималась организованная группа, сформированная по этническому принципу с привлечением мигрантов из стран Средней Азии. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, поддельные сигареты сбывали на территории Московского региона, что "создавало реальную угрозу здоровью граждан".

В СК уточнили, что задержали шесть человек, в отношении них возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт продукции без маркировки" и ч. 2 ст. 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Всем им предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. "В ходе предварительного следствия допрошены более 50 человек, назначены судебные экспертизы", - сообщили в СК.