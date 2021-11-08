В Казахстане после взрыва в кафе в Актау завели дело о нарушении пожарной безопасности

НУР-СУЛТАН, 8 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана начали расследование уголовного дела по статье "нарушение требований пожарной безопасности" после взрыва 7 ноября в кафе города Актау, в результате которого здание оказалось полностью разрушено. Об этом в понедельник сообщил на брифинге заместитель начальника управления государственного пожарного контроля департамента по ЧС Мангистауской области Казахстана Азамат Сейталин.

"По данному факту материал зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования и направлен для принятия процессуального решения в органы внутренних дел. Департамент полиции расследует дело по статье 292, часть 1 Уголовного кодекса "нарушение требований пожарной безопасности". На месте ЧС работает следственно-оперативная группа. Будут назначены дополнительные экспертизы", - рассказал Сейталин.

По его словам, на данный момент информации о пострадавших в результате взрыва не поступало. Площадь обрушения составила порядка 200 кв. м. "На месте происшествия ведутся работы по разбору завалов. По предварительной информации, рабочий персонал в здании отсутствовал. В результате взрыва в радиусе 70 м от взрывной волны пострадали соседние строения, а также рядом припаркованные автомобили", - пояснил представитель департамента по ЧС.

Он отметил, что согласно опросу собственников кафе, в здании находились газовые баллоны. Два из них извлекли из-под завалов. На месте ЧП могут находиться еще два газовых баллона, поэтому не исключена угроза повторного взрыва.

Вечером 7 ноября в Актау произошел взрыв в кафе, в результате чего здание было полностью разрушено. Кафе было расположено на первом этаже двухэтажного комплекса "Шеркала". Там также располагались магазин, сауна, станция технического обслуживания и склады. По данным департамента по ЧС Мангистауской области, причиной взрыва могла стать утечка газовоздушной смеси.