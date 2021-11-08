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Дело в отношении Сергея Фургала
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ГП просит Верховный суд рассмотреть дело экс-губернатора Фургала в Подмосковье

Прокурор также попросила суд продлить срок ареста всем обвиняемым

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России просит Верховный суд РФ рассмотреть в Московской области уголовное дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств предпринимателей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"В Верховный суд поступило ходатайство Генеральной прокуратуры об изменении территориальной подсудности на один из судов Московской области. Защита обвиняемых просит рассмотреть уголовное дело в Железнодорожном суде Хабаровска", - сказал в суде представитель надзорного ведомства.

По словам прокурора, рассмотрение дела экс-губернатора в Хабаровске "препятствует объективному рассмотрению" из-за "обширного круга связей у Фургала". "Исхожу из правовых позиций кассационного суда и Европейского суда по правам человека. Задержание и арест Фургала сопровождались общественным волнением региона, который он возглавлял", - отметила представитель надзорного ведомства. Она также попросила суд "в связи с эпидемиологической ситуацией" продлить срок ареста всем обвиняемым, а также арест на их имущество сроком на шесть месяцев.

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РоссияФургал, Сергей ИвановичДело в отношении Сергея Фургала
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