ГП просит Верховный суд рассмотреть дело экс-губернатора Фургала в Подмосковье

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России просит Верховный суд РФ рассмотреть в Московской области уголовное дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств предпринимателей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"В Верховный суд поступило ходатайство Генеральной прокуратуры об изменении территориальной подсудности на один из судов Московской области. Защита обвиняемых просит рассмотреть уголовное дело в Железнодорожном суде Хабаровска", - сказал в суде представитель надзорного ведомства.

По словам прокурора, рассмотрение дела экс-губернатора в Хабаровске "препятствует объективному рассмотрению" из-за "обширного круга связей у Фургала". "Исхожу из правовых позиций кассационного суда и Европейского суда по правам человека. Задержание и арест Фургала сопровождались общественным волнением региона, который он возглавлял", - отметила представитель надзорного ведомства. Она также попросила суд "в связи с эпидемиологической ситуацией" продлить срок ареста всем обвиняемым, а также арест на их имущество сроком на шесть месяцев.