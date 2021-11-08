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Дело Пола Уилана

Уилан пытался получить сведения об обучающихся в вузе ФСБ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноября. /ТАСС/. Осужденный за шпионаж против РФ гражданин США Пол Уилан пытался получить сведения о студентах вуза ФСБ, сообщил во вторник в суде в Нижнем Новгороде представитель прокуратуры.

"Он, являясь сотрудником разведслужбы Министерства обороны США, пытался получить сведения об обучающихся в высшем образовательном учреждении ФСБ, но был задержан сотрудниками органов госбезопасности", - сказал представитель прокуратуры в прениях сторон по ходатайству о выдаче Уилана в США для отбытия наказания.

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СШАРоссияДело Пола Уилана
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