СМИ: нападение на полицейский патруль в Канне совершил выходец из Алжира

ПАРИЖ, 8 ноября. /ТАСС/. Нападение на полицейский патруль в Канне совершил 37-летний выходец из Алжира. Об этом сообщил в понедельник телеканал BFM.

По его информации, злоумышленник ранее не был известен полиции и правосудию. Следствие пока не располагает информацией о том, когда именно и откуда он прибыл во Францию. Согласно данным телеканала, напавший во время атаки выкрикивал имя пророка Мухаммеда.

Национальная прокуратура по делам о терроризме пока не подключилась к расследованию. Но в МВД Франции рассматривают версию о теракте. На место происшествия срочно выехал министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

Нападение в одном из центральных районов Канна было совершено около 06:30 по парижскому времени (08:30 мск). Злоумышленник подошел к полицейской машине, припаркованной рядом с комиссариатом. Открыв дверь автомобиля, он несколько раз ударил ножом сотрудника полиции, находившегося за рулем. После этого он обошел машину, чтобы напасть на другого патрульного. Третий полицейский успел открыть огонь из табельного оружия и нейтрализовал преступника. Состояние злоумышленника оценивается как критическое.

Всего за последние пять лет на территории Франции террористы совершили не менее 17 нападений. Последнее по времени произошло в апреле этого года, когда 36-летний выходец из Туниса смертельно ранил сотрудницу полиции в здании комиссариата в Рамбуйе (пригород Парижа). Как сообщили в полиции, спецслужбам с 2017 года удалось предотвратить 36 терактов, которые планировались на французской территории.

Кандидат на пост президента Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает недостаточными меры, принимаемые властями для борьбы с терроризмом. "На мой взгляд, принимаемых мер недостаточно", - сказала она в понедельник в эфире BFM. Она потребовала депортировать иностранных граждан, подозреваемых в подготовке преступлений.