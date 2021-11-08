Верховный суд 11 ноября огласит решение о подсудности дела экс-губернатора Фургала

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Верховный суд РФ 11 ноября огласит решение о том, какой суд будет рассматривать уголовное дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств предпринимателей. Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, в этот же день будет решен вопрос о продлении всем фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Объявляется перерыв до 10:00 мск 11 ноября", - сказал судья.

Адвокат экс-губернатора Александр Старцев в ходе заседания попросил суд отказать в заявленных Генпрокуратурой ходатайствах. "Защита считает, что дело должно быть рассмотрено в открытом режиме, чтобы был суд присяжных в том регионе, где якобы было совершено преступление", - заявил защитник. "Я считаю, что имею право требовать о беспристрастном, открытом и справедливом суде, - обратился в свою очередь Фургал к суду. - Не сможем мы сегодня в Московской области создать условия, чтобы суд прошел беспристрастно".