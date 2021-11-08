В аэропорту Внуково задержали двоих россиян с килограммом кокаина в желудке

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Сотрудники таможни в столичном аэропорту Внуково пресекли попытку ввоза из Бразилии одного килограмма кокаина, двое россиян, которые перевозили наркотик в брюшной полости, задержаны, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

"При проведении таможенного контроля пассажиров рейса Стамбул - Москва были задержаны двое граждан Российской Федерации, следовавшие из Сан-Паоло. Рентгеноскопическое исследование брюшной полости мужчин показало наличие посторонних предметов. Позднее при проведении специальных медицинских процедур в стационаре из полости желудка задержанных было извлечено 100 контейнеров цилиндрической формы, содержащих порошкообразное вещество. Проведенный таможенниками экспресс-анализ (наркотест) дал положительную реакцию на кокаин", - говорится в сообщении.

Общая масса наркотика составила 961 грамм.

Задержанные были ранее судимы за совершение особо тяжких преступлений.

По данному факту возбуждены два уголовных дела по п. "в", ч. 2 ст. 229.1 УК РФ и ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств).