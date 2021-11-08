Суд признал законным приговор экс-помощнику полпреда президента в УрФО за госизмену

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в понедельник признал законным приговор бывшему помощнику полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву, который получил 12,5 года колонии за госизмену. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал решение первой инстанции по делу Воробьева законным и обоснованным и оставил его решение без изменения, а жалобу защиты осужденного - без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.

Московский городской суд ранее признал виновным Воробьева в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года. Воробьев также был лишен классного чина "действительный государственный советник РФ 3-го класса".

В ходе прений сторон прокурор просил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года, а также штраф. Суть обвинений в отношении Воробьева не раскрывалась, поскольку материалы дела экс-чиновника были засекречены. Вину он не признавал. Статья 275 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тыс. рублей.