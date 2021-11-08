Ректора "Шанинки" выписали из больницы

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев выписался из больницы, в которой находился после операции на сердце, и рассчитывает участвовать в заседании Мосгорсуда по жалобе прокуратуры на избранную ему меру пресечения. Об этом ТАСС рассказал адвокат ректора Сергей Севрук.

"Зуева выписали из больницы, он находится у себя дома. Насколько я понял, он рассчитывает принять участие в заседании Мосгорсуда по апелляционному представлению прокуратуры, которая не согласна с избранием ему домашнего ареста. Если до вторника его состояние здоровья не ухудшится, то он будет участвовать в заседании суда", - сказал защитник.

13 октября Тверской суд Москвы отправил под домашний арест Зуева по делу о мошенничестве в особо крупном размере, отказавшись арестовать его, как того просило следствие. Одним из оснований для этого решения стали проблемы ректора со здоровьем. После этого прокуратура подала апелляцию на избрание домашнего ареста. Но незадолго до заседания в Мосгорсуде, в котором должна была рассматриваться жалоба, обвиняемого госпитализировали для проведения операции на сердце. В итоге заседание суда по апелляции надзорного ведомства перенесли на 9 ноября. Адвокат также рассказал ТАСС, что заседание медицинской комиссии, которая должна была определить возможность содержания ректора в СИЗО, не состоялось.