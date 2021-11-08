Ученые МЧС прогнозируют опасность для самолетов от извергающихся вулканов Дальнего Востока

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России сообщили об усилившейся вулканической активности на Дальнем Востоке, говорится в сообщении института.

"На текущей неделе в Камчатском крае продолжится извержение вулканов Шивелуч и Карымский, которое будет сопровождаться их парогазовой активностью с выносом большого количества пепла и образованием пирокластических потоков. При этом прогнозируется, что в любое время вулкан Шивелуч может выбросить пепел на 10-15 км над уровнем моря, Карымский - до 10 км. Такое развитие ситуации будет представлять опасность для полетов по международным и местным авиалиниям", - говорится в сообщении.

На прошедшей неделе Карымский уже пять раз выбрасывал пепел на высоту до 8 тыс. м. Пепловые шлейфы распространялись в Кроноцкий залив и на акваторию Тихого океана. Населенные пункты в район выброса пепла не попали.

Вулкан Эбеко на острове Парамушир Сахалинской области также совершил выброс пепла, который может выпасть в населенных пунктах. "Повысится вероятность возникновения инцидентов и происшествий с воздушными судами в аэропорту Северо-Курильска", - уточнили в ведомстве.