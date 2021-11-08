Сухая трава горит на площади 8 га на окраине Красноярска

КРАСНОЯРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Сухая трава на площади 8 га горит на окраине Красноярска, из-за порывов ветра есть угроза перехода огня на строения. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

"Красноярск, ул. Автомобилистов, 34 (Лысая гора). Пожар сухой растительности на площади 8 га <...>. Сильные порывы ветра, есть угроза рядом стоящим строениям", - сообщили в МЧС.

В работах по ликвидации пожара задействованы пять единиц техники и 20 человек.

На улице Автомобилистов расположены частные дома.