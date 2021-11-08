СК завершил расследование дела о гибели дочери Конкина в фитнес-клубе

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Расследование уголовного дела в отношении учредителя фитнес-клуба в Москве, где погибла дочь актера Владимира Конкина София, завершено. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела по факту смерти Софьи Конкиной - дочери заслуженного артиста РФ Владимира Конкина, - сообщила Петренко. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд".

Софья Конкина 22 сентября 2020 года стала тонуть, плавая в бассейне фитнес-клуба "Джамп". По данным следствия, в результате отсутствия в клубе медперсонала, дежурного инструктора по плаванию и несвоевременного оказания помощи в клубе через два дня Конкина умерла в больнице. Учредителю и управляющей ООО "Фитнес-клуб "Джамп" Анне Андриановой предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (ст. 238 УК РФ). Ей избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. По ч. 2 данной статьи фигурантке грозит до 6 лет лишения свободы. Также в целях обеспечения заявленного потерпевшим Конкиным гражданского иска арестовано имущество обвиняемой стоимостью 11 млн рублей.