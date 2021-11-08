Трое неизвестных напали на приют для собак в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноября. /ТАСС/. Трое мужчин совершили вооруженное нападение на приют для собак "Дядя Феникс" в станице Грушевской Аксайского района Ростовской области. Как рассказал в понедельник ТАСС руководитель приюта Илья Нурутдинов, одну из собак мужчины застрелили.

"Я вчера уехал из приюта. Сотрудник, оставшийся в приюте, позвонил и сообщил, что на территорию приехали трое нетрезвых мужчин, угрожают ему оружием, требуют встречи с руководством. Он передал трубку одному из приехавших, который явно был нетрезв. Я ему сказал, что в течение 20-30 минут подъеду и выехал соответственно. Приехав на место, я обнаружил сотрудника напуганного, труп собаки, лежавший в центре приюта, с огнестрельными ранениями", - рассказал собеседник агентства.

По словам Нурутдинова, к этому моменту вооруженные мужчины уже уехали. Сотрудник приюта смог описать машину, на которой они приезжали. "Мы сразу поехали их искать по станице [Грушевской]. Машину мы не нашли, но с помощью местных нашли дом, в котором живет владелец машины. Как оказалось, он живет недалеко от приюта. Его на месте не было. Его родители пояснили, что он с пьяными друзьями катается по станице", - сказал руководитель приюта.

Снова вернувшись в приют, сотрудники обнаружили, что труп животного исчез. Один из местных жителей им позже рассказал, что в отсутствие людей в приюте к нему подъезжала та же машина, что и ранее. "Видимо, труп они забрали. Но я зафиксировал на видео и фото сам труп. Нашли две стрелянных гильзы, их заберет участковый. Вчера было написано заявление в полицию, ждем, что они скажут", - добавил собеседник.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области ТАСС подтвердили, что в полицию поступило такое сообщение. "В отдел МВД России по Аксайскому району поступило сообщение от работников приюта для бездомных животных о том, что на территории приюта неизвестные причинили вред собакам. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - сообщил представитель ведомства.