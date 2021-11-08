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На Ямале пропал подросток из школы-интерната

В связи с инцидентом возбуждены два уголовных дела по статьям об убийстве и халатности

ТАСС, 8 ноября. Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения подростка, который неделю назад ушел из школы-интерната в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"В производстве следственного отдела по Тазовскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу находится уголовное дело, возбужденное по факту исчезновения подростка в селе Антипаюта, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). По данным следствия, 1 ноября 2021 года около 16:00 воспитанник МКОУ "Антипаютинская школа-интернат" 2007 года рождения самовольно покинул спальный корпус школы-интерната и до настоящего времени его местонахождение не установлено", - говорится в сообщении.

На поиски подростка отправлен вертолет с водолазами и спецтехникой, так как появилась информация, что подросток утонул в водоеме после нахождения на неокрепшем льду.

Также возбуждено дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), чтобы оценить действия сотрудников школы-интерната, допустивших самовольный уход несовершеннолетнего.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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