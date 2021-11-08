В Нью-Йорке 124 подростка получили огнестрельные ранения в 2021 году

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. За первые 10 месяцев текущего года 124 жителя Нью-Йорка младше 18 лет получили огнестрельные ранения, 21 из которых оказалось смертельным. Как сообщила в воскресенье вечером газета New York Daily News, за тот же период 2020 и 2019 года были застрелены семь и четыре подростка.

По данным издания, которое ссылается на полицию города, школьники, опасаясь за свою безопасность, вынуждены брать с собой огнестрельное оружие, электрошокеры, газовые баллончики и другие средства защиты. Только с июля по 24 октября полицейские конфисковали в учебных заведениях мегаполиса 787 единиц оружия, что на 28% превышает показатели 2018 и 2019 года.

"Как мы видим, то, что происходит с молодыми людьми, является отражением происходящего в городе в целом, - заявил изданию представитель городского департамента образования Марк Рэмперсент. - Они не чувствуют себя в безопасности, когда идут в школу через множество кварталов". В департаменте полагают, что эта негативная тенденция вызвана экономическими и эмоциональными последствиями пандемии нового коронавируса.

Представитель департамента образования Натаниел Стайер рассказал газета, что его ведомство предпринимает активные меры для повышения безопасности детей в школах города и пригородов.