Сотрудника колонии в Башкирии осудили на 7,5 года за пронос осужденным наркотиков

УФА, 8 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил к 7,5 года лишения свободы и штрафу 150 тыс. рублей 24-летнего бывшего сотрудника исправительной колонии в Башкирии за пронос на территорию учреждения наркотиков и мобильных телефонов. За свои незаконные услуги он получил 34 тыс. рублей вознаграждения от осужденных, сообщила пресс-служба прокуратуры республики в понедельник.

"При попытке пронести наркотики он был задержан сотрудниками собственной безопасности УФСИН России по Республике Башкортостан. Подсудимый признал вину в совершении преступлений, уволен со службы в связи с нарушением условий контракта. Суд назначил ему наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 150 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

24-летний обвиняемый работал в исправительной колонии Салавата младшим инспектором группы надзора отдела безопасности. Установлено, что он пронес на территорию учреждения три сотовых телефона, получив за это от осужденных 34 тыс. рублей. "Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ ("Мелкое взяточничество"), ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотических средств")", - добавили в прокуратуре.