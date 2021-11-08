В Волгоградской области осудили трех человек за похищение людей, насилие и вымогательство

ВОЛГОГРАД, 8 ноября. /ТАСС/. Суд в Волгоградской области признал виновными троих местных жителей, которые похищали и насиловали людей, записывая издевательства на камеру и вымогая деньги, сообщила в понедельник и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по региону Дарья Буянова.

"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора трем местным жителям. Они признаны виновными в совершении нескольких эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство в составе группы лиц по предварительному сговору, с применением насилия", ч. 2 ст. 126 УК РФ "Похищение человека из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия", ч. 2 ст. 127 УК РФ "Незаконное лишение человека свободы", ч. 2, 3 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера", п. "б", "г" ч. 2 ст. 242.2 УК РФ "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет", - сказала Буянова, добавив, что одного из сообщников также привлекли к уголовной ответственности за половую связь с несовершеннолетней, а действия еще одного фигуранта квалифицировали по статье "Мошенничество".

По данным следствия, злоумышленники заставляли жителей региона передавать им от 5 до 10 тыс. рублей, а также оформлять кредитные банковские карты. По отношению к своим жертвам мужчины использовали физическую силу, оказывали на них психологическое воздействие, угрожали убийством, нередко записывая издевательства на камеру мобильного телефона.

Суд приговорил виновных к 14 и 19 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, добавила Буянова.