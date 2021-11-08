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Подозреваемый совершил суицид в здании Ишимского отдела СУ СК Тюменской области

В связи с инцидентом аппаратом следственного управления СК РФ по региону проводится процессуальная проверка

ТЮМЕНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчина покончил с собой в здании Ишимского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Тюменской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона в понедельник.

"Мужчина совершил суицид в здании Ишимского следственного отдела", - сообщил источник.

В пресс-службе регионального управления СК сообщили ТАСС, что по данному факту аппаратом следственного управления СК РФ по Тюменской области проводится процессуальная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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