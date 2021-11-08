СМИ: из-за наводнений на Шри-Ланке погибли шесть человек

ТАСС, 8 ноября. По меньшей мере шесть человек погибли на Шри-Ланке в результате наводнений, вызванных сильными дождями. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями.

По его информации, 13 из 25 округов страны пострадали от стихийного бедствия, более 890 человек эвакуированы в безопасные места.

Метеорологи прогнозируют сильные дожди в нескольких регионах страны в ближайшие дни. ВМС Шри-Ланки направили отряды в подверженные наводнениям районы для проведения поисково-спасательных операций.