Суд отправил на принудительное лечение мужчину, угнавшего машину ДПС в Москве

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Суд Москвы отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу мужчину, который летом угнал автомобиль ДПС в центре столицы, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы. Экспертиза показала, что мужчина страдает психическим расстройством и в момент угона не отдавал отчет своим действиям.

"Постановлением суда к мужчине применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - говорится в сообщении.

27 июня сотрудники полиции задержали мужчину, который угнал служебный автомобиль их коллег с улицы Воздвиженки.