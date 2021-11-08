Экс-гендиректору челябинского аэропорта изменили меру пресечения по делу о мошенничестве

ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Суд в Челябинске в понедельник изменил бывшему гендиректору международного аэропорта Челябинска Андрею Осипову меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей до 9 декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Сегодня суд изменил Осипову меру пресечения на содержание под стражей до 9 декабря", - сказали в пресс-службе.

Источник в силовых ведомствах рассказал ТАСС, что изменение меры пресечения связано с тем, что обвиняемый допустил нарушение режима домашнего ареста.

Ранее Осипову было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере"). Он был задержан 3 марта, в тот же день со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Челябинской области сообщалось, что сотрудники ФСБ проводят в аэропорту следственные действия.

По версии следствия, обвиняемый в 2019-2020 годах хотел получить страховую выплату по договору каско за поврежденный им лично служебный автомобиль. Он знал, что оставление места ДТП не является страховым случаем и не подлежит оплате, дал указание подчиненному работнику инсценировать и оформить фиктивное ДТП. Впоследствии, выполняя незаконные указания обвиняемого, работник предоставил в страховую компанию пакет документов о произошедшем страховом случае, на основании фиктивных документов страховая компания перечислила за ремонт данного автомобиля свыше 170 тыс. рублей.