Европол сообщил о задержании пяти возможных членов хакерской группировки REvil

ГААГА, 8 ноября. /ТАСС/. Органы правопорядка нескольких стран задержали пятерых человек, якобы причастных к деятельности хакерской группировки REvil, также известной как Sodinokibi. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Европейского полицейского агентства (Европола).

По его информации, 4 ноября власти Румынии в ходе операции GoldDust задержали двух человек, якобы распространявших вредоносное программное обеспечение, созданное REvil в целях вымогательства. В Европоле утверждают, что предполагаемые злоумышленники причастны к совершению 5 тыс. кибератак, позволивших получить незаконным путем порядка €500 тыс.

С февраля в Европе и Южной Корее были задержаны еще три лица, которые якобы имели отношение к деятельности REvil. Правоохранители в Южной Корее и Кувейте в этом году задержали еще двух человек за принадлежность к хакерской группировке GandCrab. Европол подозревает всех семерых лиц в причастности к совершению около 7 тыс. кибератак и попытках заполучить у жертв более €200 млн.

В GoldDust принимали участие сотрудники органов правопорядка 17 стран (США, Великобритании, Норвегии, Румынии, Австралии, Южной Кореи и других). Операция проводилась при поддержке Европола, Международной организации уголовной полиции (Интерпола) и Европейского агентства по сотрудничеству органов юстиции (Евроюста).

Ситуация вокруг кибератак

В начале мая злоумышленники из хакерской группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению спецслужб США, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с каким-либо государством. 31 мая последовала атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. СМИ приписывают этой же группировке атаку, совершенную в начале июля на сети IT-компании Kaseya.

Президент РФ Владимир Путин 4 июня назвал нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения Вашингтона в связи с хакерской атакой на предприятие JBS, если такие поступят. Песков подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибернападений на эту компанию. Пресс-секретарь президента РФ также отмечал, что американская сторона не направляла Кремлю каких-либо запросов в связи с атакой на Kaseya.

16 июня в Женеве состоялись переговоры Путина и Байдена. В совместном заявлении они сообщили о намерении запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Москва и Вашингтон заявили о планах начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.

Посол РФ в США Анатолий Антонов ранее заявил, что cпецслужбы обеих стран установили хороший контакт в сфере информационной безопасности, Москва пользуется наводками Вашингтона в этой области.