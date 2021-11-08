Более 700 жителей Псковской области остались без электричества из-за непогоды

ПСКОВ, 8 ноября. /ТАСС/. Более 700 человек почти в ста населенных пунктах Псковской области остались без электричества из-за сильного ветра и мокрого снега, сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.

"Сильный ветер и мокрый снег оставил без электричества 98 населенных пунктов. На 22:00 мск в Псковской области без электроснабжения остаются 709 человек в 10 районах", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, энергетики оперативно восстанавливают подачу электроэнергии. "Восстановительные работы будут вестись и ночью. Часть населения получает электроэнергию через генераторы", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, сейчас в Пскове около нуля градусов, идет ливневый снег. Ночью прогнозируется похолодание до минус 3 градусов.