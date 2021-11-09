Дорогу Хабаровск - Лидога - Ванино закрыли для автобусов из-за циклона

ХАБАРОВСК, 9 ноября. /ТАСС/. Движение автобусов ограничили по дороге Хабаровск - Лидога - Ванино из-за циклона. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"С 09:00 (02:00 мск) 09 ноября 2021 года в превентивных целях в связи с неблагоприятными дорожно-климатическими условиями введено ограничение для движения пассажирских автобусов на автодороге А-376 г. Хабаровск - с. Лидога - п. Ванино с подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре", - говорится в сообщении.

Регион находится под действием циклона, сместившегося на территорию Дальнего Востока с севера Кореи. Осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, а также сильный ветер отмечаются в ряде районов Хабаровского края, непогода сохранится ближайшие несколько дней. Хабаровск во вторник сковало льдом из-за прошедшего так называемого охлажденного дождя. Здания, автомобили, дороги, тротуары покрылись льдом, обстановка на улицах осложнилась.