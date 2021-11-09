В районе, где терпит бедствие контейнеровоз, объявили штормовое предупреждение

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение из-за опасной высоты волн объявлено у берегов Находки, где пополам переломился контейнеровоз Rise Shine. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Примгидромета.

"В районе Находки облачно, во второй половине дня могут пройти небольшие осадки - дождь со снегом. Ветер западный, северо-западный, умеренный до сильного. Температура воздуха плюс пять - плюс семь градусов. Ночью был дождь, ветер до 25-28 м/ с. По тому району было штормовое предупреждение на опасную высоту волны", - сообщили в пресс-службе.

Контейнеровоз Rise Shine сел на мель и переломился пополам у берегов Находки на юге Приморского края. Для спасения экипажа - 14 человек, среди которых нет граждан РФ, из порта Владивосток вышло спасательное судно "Лазурит". Из Находки к месту происшествия выдвинулась группа спасателей находкинского поискового спасательного отряда МЧС России и Находкинского пожарного гарнизона. Готовится к вылету вертолет Ми-8 с четырьмя спасателями на борту.