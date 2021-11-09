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Штормовое предупреждение объявили в 13 районах Сахалинской области 10 ноября

На территории Южно-Курильского и Курильского районов прогнозируют сильный дождь и ветер скоростью 22-27 м/с

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Спасатели во вторник объявили на 10 ноября экстренное предупреждение в 13 районах Сахалинской области в связи с прогнозируемыми сильными дождями и штормовым ветром, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных и неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию", - рассказали в пресс-службе спасателей.

По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сахалинской области, ночью и днем 10 ноября на территории Смирныховского, Поронайского, Углегорского, Томаринского, Макаровского, Долинского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Анивского районов и Южно-Сахалинска ожидается сильный, местами очень сильный дождь, на побережье прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с. Вечером 11 ноября и в последующие сутки на реках ожидаются резкие подъемы уровня воды на 0,5-1,5 метра, возможны выходы воды на пойму.

Кроме этого, 10 ноября на территории Южно-Курильского и Курильского районов на Курилах (Сахалинская область) прогнозируются сильный дождь, ветер скоростью 22-27 м/с.

Сейчас в Сахалинской области спокойная погода. Местами в северной половине региона идет снег. На юге Сахалина снег еще не лежит, температура воздуха в Южно-Сахалинске по состоянию на 15:00 составляет плюс 14 градусов.

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