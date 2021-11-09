Не отреагировавших на крики о помощи новосибирских полицейских привлекли к ответственности

НОВОСИБИРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Сотрудников отдела полиции в городе Бердск Новосибирской области, не отреагировавших на информацию о криках в одной из квартир, где позднее произошло убийство, привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"По результатам служебной проверки, назначенной начальником ГУ МВД России по Новосибирской области, начальник отдела МВД России по Бердску, его заместитель, начальник дежурной части и оперативный дежурный привлечены к дисциплинарной ответственности, а дублер помощника дежурного дежурной части уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. В отношении бывшего сотрудника следственными органами принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе.

В свою очередь, в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области рассказали, что расследование уголовного дела в отношении 30-летнего бывшего дежурного отдела полиции завершено. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность").

Следствием установлено, что 28 марта 2021 года обвиняемый заступил на службу в качестве помощника оперативного дежурного. В ночь с 28 на 29 марта в отдел полиции по сообщению об угрозе убийством своей жене был доставлен мужчина, который вскоре был отпущен домой в связи с отсутствием оснований для задержания. Спустя несколько часов в дежурную часть отдела полиции из экстренной службы 112 поступило сообщение о том, что в квартире, откуда ранее доставлялся указанный гражданин, слышны громкие крики женщины, которая просит о помощи. Однако фигурант по делу, который в это время находился в помещении дежурной части один и должен был выполнять все обязанности дежурного, своевременно на поступившее сообщение не отреагировал и никаких мер по пресечению противоправных действий мужчины в отношении своей супруги не принял. В результате чего женщина, просившая о помощи, была убита собственным мужем.