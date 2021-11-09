Началась эвакуация экипажа контейнеровоза, севшего на мель в Приморье

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Вертолет МЧС РФ приступил к эвакуации экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель у берегов Находки в Приморье. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Вертолет Ми-8 МЧС России начал эвакуировать экипаж контейнеровоза Rise Shine. Поскольку на борту судна нет вертолетной площадки, людей поднимают на лебедке", - сказал собеседник агентства.

Контейнеровоз Rise Shine сел на мель у берегов Находки. В составе экипажа судна 14 иностранных граждан. Судно находится в стабильном состоянии. На его корпусе есть трещина, но непосредственной угрозы экипажу нет. Как сообщал губернатор региона Олег Кожемяко, опасных грузов в контейнерах нет, повреждений топливных танков судна не зафиксировано.

В пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России сообщили, что сотрудники управления СК России начали проверку после инцидента с контейнеровозом Rise Shine.

"Предварительно установлено, что 8 ноября 2021 года контейнеровоз Rise Shine в связи с приближением глубокого циклона был направлен штормовать в залив Восток, где встал на якорь. В этот же день судно стало проводить смену якорной стоянки, в результате чего судно село на мель в районе мыса Козино Японского моря. На судне находятся около 14 человек. По данному факту Приморским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение - о возбуждении либо об отказе возбуждать уголовное дело.

